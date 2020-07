Rotary, progetto "Alimentare la salute": consegnati i riconoscimenti

Cerimonia di consegna, questa mattina, presso il Lido balneare "La Sirenetta" di Porto Palo di Menfi, alla presenza del governatore del Rotary del Distretto 2110 Sicilia-Malta Alfio Di Costa, di Saverio Bucceri Presidente Rotary Menfi Belice Carboj e dei presidenti dei club giovanili Rotaract Francesca Bucceri e Interact Silvia Mulè dei premi del concorso scolastico "Alimentare la salute".

Per la Sezione scuola primaria, primo classificato la classe I E del plesso Norino Cacioppo dell’IC Santi Bivona con "Nel nostro piatto quotidiano mettiamo solo cibo sano!"; alla sezione SSIG, invece, il terzo premio a Federica Messina della classe prima del comprensivo, plesso "Santi Bivona". Infine, consegnato anche il terzo premio distrettuale (di euro 200) nel concorso scolastico "Good News Agency", al manifesto "Noi non siamo moralisti...siamo difensori della Terra!" agli studenti Alessia Vetrano e Francesco Giancontieri, della classe IV B del Liceo Scientifico Archimede di Menfi.

“Sono soddisfatto per avere trovato un club attivo, per avere tangibilmente vissuto questo eccezionale clima di affiatamento e per avere constatato quanto sia elevata l’attenzione del territorio nei confronti del Rotary club di Menfi. C’è ancora molto da fare nel mondo e, come Rotary dobbiamo farlo, offrendo a tutta l’umanità le stesse opportunità che i soci del territorio di Menfi hanno offerto al loro territorio” ha commentato il governatore del Rotary del Distretto 2110 Sicilia-Malta Alfio Di Costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saverio Bucceri, Presidente Rotary Menfi Belice Carboj, ha ribadito l’importanza di un “Rotary prossimo alle scuole, ai giovani e ai giovanissimi, specialmente su temi importanti come quello dell’alimentazione, della salute e dell’ambiente”.