“Sostenere gli studenti di maggior talento”: il Rotary Club dona 1000 euro al Conservatorio Toscanini per 3 borse di studio

Mille euro sono stati donati al Conservatorio ”Arturo Toscanini” di Ribera dal Rotary club locale. Grazie a tale azione di beneficienza verranno istituite ben 3 borse di studio che, unite alle altre messe a disposizione dal Conservatorio, avranno un ruolo notevole per supportare gli studenti più meritevoli nel proseguimento dei loro studi e nello sviluppo del loro talento.

Ad accogliere all’interno dell’istituto il presidente del Rotary, Emilio Pupello ed il prefetto Gioacchino Genna, portavoce del club riberese, sono stati il presidente del Conservatorio Giuseppe Tortorici con il direttore e vicedirettore Riccardo Ferrara e Mariangela Longo.

Apprezzamento da parte del Conservatorio per la costante partecipazione e supporto del Rotary club di Ribera nei confronti giovani allievi. “Attraverso le azioni del Rotary - hanno detto i direttori del Conservatorio - che dimostra ancora una volta di essere vicino al nostro istituto, la donazione di oggi si somma alle altre attività che, nel tempo, sono state riservate ai nostri studenti, ultima delle quali l’arredo del verde del nostro giardino. Ringraziamo ancora una volta il Rotary per l’affetto dimostrato nei confronti del nostro istituto in continua crescita, proiettato verso un futuro radioso e sinonimo di armonia e collaborazione tra le Istituzioni”.