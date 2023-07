Rotary Club di Canicattì, Baldassare Saetta nuovo presidente

Baldassare Saetta è il nuovo presidente del Rotary club di Canicattì. Il passaggio della campana è avvenuto a Palazzo Cucurullo. A passargli il collare della presidenza è stato l'uscente Peppuccio Ingaglio.

Presenti alla cerimonia le autorità rotariane Giuseppe Pantaleo, segretario distrettuale; Marilia Turco, coordinatrice degli assistenti del governatore area Sicilia occidentale del Distretto 2110; Domenico Cacioppo, coordinatore delegati alla Rotary Foundation Sicilia occidentale; Fausto Assennato, delegato distrettuale DEI “Diversità, Equità, Inclusione”; Francesco Daina, presidente commissione distrettuale progetto "And polio now"; Giovanna Lattuca, delegata area Akragas per il progetto "Gentilezza"; l’autorità religiosa Don Calogero Morgante, componente del consiglio presbiteriale arcidiocesi di Agrigento e Vicario foraneo del vicariato foraneo di Canicattì; le autorità civili Giuseppe Corsello, assessore allo Sport, turismo e spettacolo, in veste di delegato del sindaco Vincenzo Corbo; Gioacchino Asti, assessore alla Cultura, all’Ambiente e formazione, anch’esso delegato del sindaco.