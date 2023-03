Il Rotary adotta l’area adiacente la statua di San Nicola: s’impegnerà a tenerla pulita e fruibile

Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo ha consegnato ufficialmente le “chiavi” dell’area adiacente la statua di San Nicola, in largo Cozzo di Mastrogiovanni, al Rotary club che ha voluto “adottarla”.

Ruvolo ha evidenziato il ruolo importante che svolgono il Rotary e gli altri club service con i servizi resi alla comunità riberese. Stessa cosa hanno fatto l'arciprete don Giuseppe Argento e don Ignazio Puccio della parrocchia di San Nicola. Il presidente del Rotary riberese ha ribadito l’impegno del club nel territorio e nella Casa Paul Harris a favore di ragazzi e persone bisognose con il doposcuola. Ma ha parlato anche delle visite mediche gratuite e di altri servizi come la raccolta fondi svolta per eradicare la poliomielite nel mondo e i progetti per l'acqua nei paesi poveri.

Presenti anche il segretario del club Ciro Palmeri, il tesoriere Ignazio Mascarella, i soci del club, i rappresentanti del comitato di San Nicola e cittadini residenti nella piazzetta che hanno offerto dei dolci.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al socio Giuseppe Tortorici che avrà la delega per la manutenzione dell’area.