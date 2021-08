Rotaract, passaggio della campana con cambi al vertice e ingresso di nuovi soci: ecco tutti i nomi

Passaggio di consegne all’interno del Rotaract Club di Agrigento con la tradizionale cerimonia di passaggio della campana.

Il direttivo per l’anno sociale 2021-2022 è costituito dal presidente Davide Ricci, il segretario Domenico Marchica, il prefetto Giulia Vita, il tesoriere Mariagemma Pecoraro, i consiglieri Elisabetta Marchica e Giuseppe Liotta.

Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza del club padrino, il Rotary Club di Agrigento, il presidente in carica Salvo Alaimo con la segretaria Jaana Sìmpanen e il delegato Rotary per il Rotaract Carmen Campo.

Numerose le autorità rotaractiane, tra le quali il rappresentante Rotaract distrettuale incoming Gaetano Avellone, il segretario distrettuale Dall’Oglio, provenienti dal Palermitano, il rappresentante Rotaract Distrettuale uscente Giorgia Cicero ed il consigliere distrettuale Gianni Cauchi da Gela.

C’erano anche le delegazioni provenienti da molteplici club della Sicilia.

Presenti inoltre i rappresentanti di altri club service dell’agrigentino tra cui il presidente del Leo Club Host Agrigento Salvatore Malluzzo.

La cerimonia dell’apertura dell’anno sociale è stata l’occasione per accogliere 5 nuovi soci nella famiglia rotaractiana. Si tratta di Riccardo Accurso Tagano, Riccardo Alfieri, Dario Inglima Modica, Pamela Palillo e Angelo Vitello.