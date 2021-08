Un busto del giudice Livatino in via Atenea: ecco come sarà la statua

L'opera sarà inaugurata entro fino mese. A carico del Comune sono state le spese per la fonderia e la realizzazione di un pilastrino in pietra bianca dove il busto verrà posato.

Il volto sereno del beato, martire della giustizia e ucciso dalla mafia, è stato ritratto in una scultura realizzata gratuitamente da Salvatore Navarra, allievo di Scultura dell'Accademia di Belle arti "Michelangelo" di Agrigento. A diffondere la foto sui social è stato il direttore dell'accademia Alfredo Prado.

Un busto bronzeo del giudice Rosario Livatino sarà collocato davanti all'ex tribunale di via Atenea.

