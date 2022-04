Federica Pellegrini in vacanza al "Verdura": "Vorrei una casa come questa"

"Chiedo troppo a volere una casa così?". A chiederlo in una storia è la nuotatrice Federica Pellegrini, che è in vacanza al Resort "Verdura" insieme al suo fidanzato Matteo Giunta. La campionessa di nuoto è arrivata questa mattina nella struttura di eccellenza e ha pubblicato foto e stories su Instagram per raccontare la sua vacanza siciliana.

"A parte il mare, che a Verona non c'è, ma guarda che posto. Chiedo troppo a volere una casa così? - ha detto". Ironica la risposta del compagno: "Beh, sì".