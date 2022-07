“Il risveglio di Persefone” nella villa Romana appena riaperta al pubblico: primo atto di un’estate alla scoperta del territorio

Dopo la recente riapertura, la villa Romana di Realmonte, sito del Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, ha ospitato la presentazione dell’evento “Il risveglio di Persefone 2022”, che si svolgerà in cinque momenti con un percorso che attraversa la costa realmontina: dalla Scala dei Turchi alla villa Romana di Punta Grande del I secolo dopo Cristo. Presenti all’iniziativa anche il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta e la presidente di Archeoclub Agrigento Angela Roberto.

Il progetto prevede uno spettacolo che comincia alle 5.30 del mattino: un percorso tra mitologia, paesaggio, natura, yoga, approfondimenti scientifici (2 guide ambientali guideranno il pubblico attraverso la macchia mediterranea, per parlare della genesi della Scala dei Turchi, della marna bianca e delle varie epoche geologiche), camminate salutari, letture, monologhi, balli acrobatici, danze mediterranee, per ammirare e vivere la bellezza della costa realmontina tra mito, storia e, per ultimo, la degustazione dei prodotti “Diodoros” dell'azienda agricola del Parco archeologico: tutti i prodotti a “chilometri zero”, dal miele al succo di frutta fino al latte di capra girgentana. “Una bellissima iniziativa – ha detto il sindaco Sabrina Lattuca - che abbiamo patrocinato in nome della cultura e della bellezza. Un evento che apre le numerose attività che l’amministrazione comunale della città della Scala dei Turchi sta programmando per l’estate”.