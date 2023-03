Consegnate le aree: al via la riqualificazione da 2 milioni di euro di piazza Concordia

Piazza Concordia a Villaseta si rifà il look. Partiranno nei prossimi giorni i lavori, già affidati, per il rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione pubblica, dell’arredo urbano, degli attraversamenti pedonali, il superamento delle barriere architettoniche, il recupero del patrimonio edilizio esistente e il risanamento delle strutture ammalorate. A darne notizia l'assessore Gerlando Principato che ha presenziato alla consegna delle aree alla ditta, per aprire il cantiere di riqualificazione che avrà una durata di 16 mesi, con un importo di spesa di 1.979.371 euro.

"Abbiamo voluto fortemente che si concretizzasse questo intervento che riqualifica il centro e il nucleo di riferimento del quartiere di Villaseta – afferma il sindaco Franco Miccichè –. Un quartiere periferico per troppo tempo tradito, ma che finalmente si appresta a cambiare volto. Piazza Concordia senza perdere la sua identità, ci auguriamo diventi un luogo di socialità e incontro dove i cittadini troveranno una grande area pedonale, sedute e arredi urbani".

"Siamo felici ed estremamente soddisfatti per l'avvio di uno dei progetti di riqualificazione del centro e del nucleo di riferimento del quartiere di Villaseta, ereditato dal vecchio piano triennale delle opere pubbliche – afferma l'assessore Gerlando Principato – . Ad Agrigento stiamo vivendo una trasformazione urbanistica epocale. Molti progetti, un tempo solo sulla carta, stanno prendendo forma nel centro storico come nella periferia, dando alla città una nuova fisionomia. Stiamo cambiando il volto di Agrigento, rigenerando aree dismesse dove il passato deve lasciar posto al futuro o intervenendo su ciò che esiste creando bellezza e funzionalità e verde. Il nostro augurio è che anche i cittadini ci aiutino a far perdurare questa bellezza ritenendo i luoghi 'cosa propria' e non 'cosa di nessuno'".

Soddisfazione anche dall’assessore ai quartieri Marco Vullo: "Da assessore e da abitante del quartiere di Villaseta sono contento per questo straordinario risultato, una riqualificazione che mi auguro possa essere una spinta al processo sociale, economico e di inclusione dei suoi abitanti".

L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco affiancato dagli assessori Principato e Vullo, nei prossimi giorni incontrerà, in un’assemblea, tutti gli abitanti del quartiere di Villaseta. Si tratta di un momento di confronto e condivisione dei lavori che verranno effettuati ed in cui i cittadini potranno anche esprimere il loro pensiero sul progetto che verrà realizzato.