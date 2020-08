"Montagne" di rifiuti speciali sulle provinciali: già rimosse 15 tonnellate di amianto

"Montagne" di rifiuti - compresi quelli speciali e pericolosi - abbandonati lungo le strade provinciali. Continua senza sosta, la bonifica del territorio da parte del Libero consorzio comunale di Agrigento che è impegnato, in particolare, sul versante Orientale dell'Agrigentino. Il personale dell'impresa racalmutese "Mediterranea Servizi" di Ignazio Sbalanca, aggiudicataria dell'appalto biennale per la rimozione dei rifiuti, sta eseguendo le complesse operazioni di risanamento ambientale.

Gli interventi sono stati effettuati, e sono tuttora in corso di esecuzione, sulle seguenti strade provinciali 7, 10, 46, 62, 63, 67, 72, Spc 55, 66, 69 e 73, Spr 64 ed Nc Canciana-Rinito nei Comuni di Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Naro e Palma di Montechiaro. Precedentemente erano stati effettuati interventi di bonifica sulle Sp 1 e 68 e sulla Nc Esa-Chimento.

Provvisorio ma già preoccupante il quantitativo di amianto messo in sicurezza e rimosso per essere avviato ai centri di stoccaggio autorizzati: in questa tornata ne sono stati rimosse già oltre 15 tonnellate che vanno ad aggiungersi ai quantitativi del primo intervento. Rimossi anche oltre 1.000 chili di guaine bituminose oltre ad altre tipologie di rifiuti non pericolosi (rsu, imballaggi, ecc.). Oltre alle aree adiacenti le strade provinciali è stata bonificata anche una vasta area forestale nel territorio di Ravanusa ed è stato richiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria il dissequestro di alcune discariche abusive precedentemente individuate dalle forze dell'ordine e dal personale stradale del Libero consorzio di Agrigento in modo da procedere nei prossimi giorni alla bonifica.

Ultimate le operazioni nel comparto Est - rendono noto dall'ex Provincia regionale - si procederà alla bonifica delle strade provinciali e delle aree adiacenti nei comparti Centro-Nord ed Ovest. Lo staff tecnico del Libero consorzio comunale di Agrigento impegnato in queste operazioni è composto da Giovanni Alletto (Rup e direzione dei lavori) e dai geometri Antonio Sciarratta (assistente ai lavori) e Armando Spaziani (contabilità).