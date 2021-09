Strade provinciali invase dai rifiuti: ogni pulizia vanificata dagli incivili

Gli interventi continuano, ma gli incivili non demordono, provocando un danno all'ambiente e alle casse degli enti pubblici. A denunciarlo è il commissario straordinario del Libero consorzio Vincenzo Raffo.

L'ex Provincia, infatti, è intervenuta più e più volte lungo le strade di propria competenza intorno a Favara, raccogliendo tonnellate di spazzatura. Interventi che però durano, letteralmente, una notte.

"Puntualmente, al'indomani dalla rimozione dei rifiuti - dice Raffo - accade che vengano abbandonati rifiuti di ogni tipo, vanificando il gran lavoro dei nostri tecnici e dell'impresa aggiudicataria del servizio di bonifica. Anche in questi giorni, a seguito delle abbondanti piogge, l'impegno del Settore Ambiente non è venuto meno, e spiace constatare come ancora una volta l'inciviltà di alcuni vanifichi questo enorme dispendio di energie”.