Rifiuti al palazzo Lo Iacono, Lo Pilato: "Chiesto e ottenuto intervento di bonifica"

Il movimento Culturale “Il Centro Storico di Agrigento” ha provveduto a chiedere un intervento urgente di bonifica dell’area antistante al Palazzo Lo Iacono.

Circa due settimane fa, abbiamo fatto richiesta al sindaco Francesco Miccichè e all’assessore all’ecologia Aurelio Trupia, di interessarsi dell’area antistante al palazzo Lo Iacono.

Ricordiamo ai nostri lettori, che negli ultimi mesi l’area interessata (come la si vede in foto) era totalmente piena di rifiuti e scarti edilizi e con macchine parcheggiate giorno e notte.

Ringraziamo il sindaco Miccichè e l’assessore Trupia per aver messo in moto quanto necessario per poter eseguire i lavori necessari per la pulizia e la bonifica dell’area.

Ancora una volta il nostro movimento, invita ognuno a diventare “custodi” del patrimonio comune.

Mattias Lo Pilato, coordinatore del movimento culturale "Il Centro Storico di Agrigento"