Isole ecologiche o discariche? Ancora una segnalazione dei residenti in via Sirio

Sembra esserci una maledizione ad Agrigento: ogni volta che si apre un'isola ecologica o un punto di conferimento, questo diventa in brevissimo tempo un luogo di abbandoni incontrollati di spazzatura da parte degli incivili, senza che però nessuno - tra gli enti preposti - faccia di fatto nulla per evitarlo.

E' accaduto in piazzale Ex Saiseb, accade e accadrà a Fondacazzo o in via Sirio, in quella che è un'area destinata agli abitanti delle "case sparse" che si sviluppano tra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Zone non servite dalla raccolta differenziata, ovviamente, e i cui residenti devono recarsi a diversi chilometri per conferire i propri rifiuti utilizzando una chiave messa a loro a disposizione da parte delle ditte. Un disagio che si aggiunge alla beffa: se c'è chi infatti compie un viaggio anche di alcuni chilometri per conferire regolarmente, c'è chi abbandona indisturbato per strada i propri rifiuti.

La foto a corredo di questo articolo ce l'ha inviato un cittadino indignato e cristalizza la situazione ad un paio di giorni fa. Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo.