Rifiuti abbandonati vicino al canalone, MareAmico: "Evitate che la plastica finisca in mare"

Rifiuti - plastica in particolar modo - abbandonati nei pressi del canalone di via Ardengo Soffici che si affaccia sul viale Delle Dune a San Leone. "Chiediamo all'amministrazione comunale di voler provvedere urgentemente alla bonifica dei luoghi per evitare che la plastica finisca in mare" - ha lanciato l'appello, stamani, il responsabile di MareAmico Claudio Lombardo - .

"A San Leone, durante l'estate, il Comune di Agrigento ha finalmente provveduto a bonificare il canalone di via Ardengo Soffici. Quella zona ha parecchi appartamenti affittati durante l'estate a turisti. Alcuni di loro, parecchio incivili, - ha spiegato Lombardo - hanno abbandonato tanti rifiuti in questo canalone che, durante le prossime piogge, finiranno direttamente in mare".