La Rifiuthlon Aics sbarca in Sicilia: l’iniziativa ludico-educativa in 5 Comuni della provincia

Una vera e propria gara di raccolta rifiuti a premi, ideata da Aics Ambiente, per educare i giovani a rispettare l’ambiente. Fino al 28 agosto ben 5 comuni della provincia di Agrigento ospiteranno alcune tappe del tour “Rifiuthlon Hybrid Tour”.

Si tratta di Aragona, Comitini, Sant'Angelo Muxaro, Casteltermini e Realmonte.

Un piccolo esercito di giovanissimi aspiranti “moschettieri dell’ambiente” saranno i protagonisti questa iniziativa che si avvale dell’utilizzo di una Renault Clio ibrida.

A tutti coloro che intendono prendere parte al progetto sarà consegnato un kit con pinza, pettorine e sacche di cotone per la raccolta di piccoli rifiuti. Alla fine della gara tutti i partecipanti saranno premiati per il loro contributo alla tutela dell'ambiente con una medaglia che attribuisce, appunto, il titolo di “moschettieri dell’ambiente”.

“Ovviamente – spiega il presidente di Aics Ambiente, Andrea Nesi - non si tratta di una vera gara. Oltre alle medaglie per tutti, c'è sempre un’ulteriore premiazione che, in modo giocoso e divertente, aiuta ad acquisire informazioni importanti per il rispetto dell’ambiente. La Rifiuthlon non è insomma un’attività di pulizia ma un sistema formativo integrato per giovani cittadini. Un gioco d'estate che semina la sostenibilità del futuro”.