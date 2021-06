Festa della musica, l'istituto musicale Toscanini protagonista della vetrina internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 20 Giugno l'Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera sarà tra i protagonisti dell' anteprima nazionale della Festa della Musica Italia 2021 organizzata presso il Parco Archeologico di Selinunte da MIBACT, AIPFM, Rappresentanza in Italia della Commissione europea con il patrocinio di RAI e SIAE. Parteciperà l'Ensemble del Dipartimento Jazz dell'Istituto insieme a 20 Band provenienti da 20 Regioni italiane ingaggiate da Italian Blues Union per la produzione di alltrettanti brani inediti. Un progetto che racconta e interpreta “20 storie in blues” per ricordare la generazione dei nonni degli anni ’20, ’30 e ’40, venuta a mancare nei drammatici momenti vissuti e che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia, con un pensiero alla rinascita e alla gioia di ritrovarsi a suonare nuovamente insieme.

Dal 18 al 19 Giugno, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini, e grazie al contributo della Regione Sicilia Assessorato alla Cultura e al Turismo e del Parco Archeologico di Selinunte, si svolgerà un laboratorio che vedrà protagonisti i musicisti del progetto 20 storie in musica per non dimenticare e i musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera. Agrigento e della Fondazione the Brass Group di Palermo, attori di un progetto musicale comune di reinterpretazione dei brani composti per riproporli in un concerto anteprima della Festa della Musica il 20 giugno alle ore 21:45. L'evento, che andrà in diretta streaming e sarà seguito da RAI Radio3, sarà presentato il 17 Giugno a Roma dal MINISTRO DARIO FRANCESCHINI in Conferenza Stampa nazionale presso la sede del MIBACT alla presenza delle massime autorità, dei rappresentanti di tutti i Ministeri e delle Istituzioni italiane coinvolte nonché del Direttore dell'Istituto Prof.ssa Mariangela Longo.

Tra i componenti dell'ENSEMBLE DEL DIPARTIMENTO JAZZ DEL CONSERVATORIO di MUSICA “A. TOSCANINI” DI RIBERA- AGRIGENTO” i docenti Fulvio Buccafusco – basso elettrico Paolo Vicari - batteria, Sergio Calì – percussioni, Giacomo Tantillo – tromba, Ernesto Marciante - voce, e gli studenti Rodolfo Pagano - pianoforte, Andrea Marchetta – chitarra, Salvatore Scibetta - saxofono, Maria Giovanna Maggio, Miriam Versaci - voci.