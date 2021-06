Educazione ambientale, i bambini protagonisti della giornata mondiale delle tartarughe marine

In occasione Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, i volontari del WWF di Ribera (AG) si sono organizzati in paese per portare i bambini ad una operazione di educazione ambientale.

Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, ha invitato l'Amministrazione comunale che si è presentata con l'assessore Mariella Ragusa, seguita poi da Leonardo Augello.

Tutti pronti per una azione, che vedeva anche il supporto della volontaria Arcangela Tavormina, per istruire i bambini alle modalità di comportamento di carattere civico. Rispetto ai più svariati argomenti, i bambini anticipavano i grandi nelle spiegazioni e così, passati ai fatti, non hanno avuto bisogno di altre parole per una operazione di Plastic free con raccolta di plastica e lattine, stupendo tutti per la loro autonomia.

"Noi li vediamo piccoli - hanno detto i promotori dell'iniziativa - ma loro hanno GRANDE l'idea di quanto lungo sia il futuro. Bravi Piero, Lucia, Calogero, Denis, Francesco, Alessio, ci avete dato una lezione che ricorderemo per sempre. Voi sarete costruttori di un futuro che noi neanche immaginiamo".