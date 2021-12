Ribera, lotta al caporalato: al via il progetto "Su.Pr.Eme"

ll Programma Su.Pr.Eme. (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, Puglia Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia) è stato attivato anche al Comune di Ribera in accordo con la Prefettura di Agrigento.

Finanziato con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) il progetto riguarderà anche i lavoratori stagionali impiegati in agricoltura nel territorio.

"Su.Pr.Eme. - spiega il Comune con una nota - è un progetto mirato al contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato. Sarà fornito gratuitamente, ogni giovedì in piazza Duomo, dalle 16 alle 18, assistenza legale, sanitaria e supporto psicologico ai lavoratori migranti. L’offerta di servizi prevede anche il trasporto e la mobilità per permettere ai lavoratori di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro".

L’amministrazione comunale invita tutte le aziende che operano in campo agricolo che sono interessate, a contattare il numero telefonico 335.1515991 per richiedere un incontro con la referente del Programma, Angela Natoli.