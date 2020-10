Ribera, il neo sindaco Ruvolo in visita al "Toscanini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il neoeletto Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo insieme ad una delegazione della giunta formata dagli assessori Leonardo Augello, Giusy Zabbara, Emanuele Macaluso, oggi in visita presso la nuova sede dell’IStituto Superiore di Studi Musicali A Toscanini, sono stati accolti dal Presidente dott. Giuseppe Tortorici, dal Direttore Prof.ssa Mariangela Longo e dal Vice Direttore Prof. Egidio Eronico oltreché da una rappresentanza del personale docente e non docente insieme ai quali hanno avuto modo di apprezzare le evidenti migliorie e la riqualificazione del plesso attuata dall’Istituto dal 2018 ad oggi.

In particolare oltre le importanti attività di didattica, ricerca, produzione ed internazionalizzazione, sono stati illustrati i lavori attualmente in corso di trattamento acustico altamente specialistico che, secondo quanto affermato dal Direttore Longo, costituiranno un ulteriore elemento distintivo e un marchio di eccellenza e di qualità didattica del Conservatorio, che continua ad attrarre studenti provenienti da varie province siciliane, da altri conservatori anche fuori regione ed anche studenti internazionali collegati al momento online per seguire in sicurezza i Corsi tramite la didattica a distanza prontamente attivata sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria."

Il Sindaco e gli assessori insieme ai vertici dell’Istituto si sono ripromessi una proficua e fattiva collaborazione a sostegno del Conservatorio e al servizio della Città, un bene prezioso e, come evidenziato dal Presidente Tortorici, un importante motore economico per la collettività.