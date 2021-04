Ribera, semaforo rotto dopo incidente: ditta al lavoro per la sostituzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In riferimento allo status dell’incrocio via Imbornone/via Circonvallazione, ove la mattina del 13/03/2021 si è verificato un incidente (fortunatamente non grave) che ha coinvolto anche la centralina semaforica dell’incrocio, questo ufficio ritiene doveroso informare la cittadinanza che – in collaborazione con l’Ufficio Tecnico di questo Ente – si è attivato immediatamente per il ripristino dell’impianto semaforico.

La manutenzione del suddetto impianto è affidata alla ditta City Green Light che, dopo le dovute verifiche, ha commissionato immediatamente la creazione di una nuova centralina alla ditta “La Semaforica”. Purtroppo, l’iter ha richiesto tempi più lunghi del dovuto a causa della “complessità” dell’incrocio. La ditta City Green Light ha comunque garantito che l’impianto semaforico di via Circonvallazione verrà ripristinato entro il 15 aprile 2021.

Si chiede dunque ai cittadini di prestare massima attenzione nell’attraversamento dell’incrocio, rispettando il codice della strada e moderando la velocità.