Carcinoma alla mammella, screening gratuiti per Ribera e Calamonaci

Screening gratuiti contro il carcinoma alla mammella. L’Asp offre alle donne residenti a Ribera e Calamonaci la possibilità di partecipare gratuitamente ai controlli. Le giornate di prevenzione si terranno su un'unità mobile all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera dal 9 al 28 settembre e sono destinate a tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni di età, purché residenti nei due Comuni.

Un’iniziativa che, in questo delicato periodo dal punto di vista sanitario, è più che mai importante poiché da la possibilità di non trascurare l’aspetto importantissimo quale è la prevenzione. Il sindaco del Comune di Calamonaci, nonché operatore sanitario, loda l’iniziativa e invita tutte le donne che rientrano nel range a prenderne parte e a non tralasciare la propria salute. Sono importanti iniziative che vanno condivise e alle quali è importante partecipare; esami diagnostici importanti che vengono effettuati gratuitamente dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Epidemiologia.