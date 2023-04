Adeguamento dei locali del liceo Crispi, aggiudicati i lavori

Aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale della sede di via Circonvallazione del liceo sperimentale Crispi di Ribera.

L'appalto, secondo quanto fa sapere il Libero consorzio con una nota - è stato aggiudicato all'impresa "La Cascina costruzioni srl" con sede a Roma, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 88,906 (somma dei punteggi relativi ad offerta tecnica, economica e ribassi offerti per progettazione ed esecuzione dei lavori). L'importo contrattuale complessivo è di 2.071.326,45 più Iva (177.455,85 euro per i servizi di progettazione e 1.893.870,60 euro per l'esecuzione dei lavori, compresi oneri per la sicurezza di 96.255,00 euro non soggetti a ribasso). A breve è prevista la firma del contratto d'appalto.

Questi interventi sono stati finanziati con risorse previste nel Piano “Next Generation EU”, e si inseriscono nel quadro generale del miglioramento della sicurezza e dell'efficienza degli istituti scolastici di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento.