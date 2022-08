Tesori di Sciacca: riaperti Mudia, Chiesa della Badia Grande e Torre Campanaria

Tornano fruibili al pubblico tre simboli dell’identità storico-culturale di Sciacca: il Museo Diocesano – Mudia, la Chiesa della Badia Grande e la Torre Campanaria della Chiesa di San Michele. Il Museo Diffuso dei 5 Sensi ha sottoscritto una convenzione con l’Arcidiocesi ed in particolare con padre Giuseppe Pontillo e con i due parroci padre Giuseppe Marciante della Basilica della Madonna del Soccorso e padre Calandra della Chiesa di S. Michele, come si legge nel sito dell’Arcidiocesi. Ma scopriamo nel dettaglio cosa racchiudono questo siti artistici.

Il Museo Diocesano è inserito nella rete che collega il “Mudia” e i “Percorsi Arte&Fede” di Agrigento, il Museo di arte sacra di Sambuca di Sicilia, il Mudia Aragona e i “Percorsi Arte&Fede” di Caltabellotta. Per quando riguarda Sciacca esso è focalizzato sulla Madonna del Soccorso e su tutte le opere e i materiali dedicati al suo culto, tra cui il prezioso corallo di Sciacca.

La Chiesa di Santa Maria dell'Itria, comunemente nota come Badia Grande, fu originariamente edificata nel 1380 da Guglielmo Peralta, successivamente nel XVIII secolo l'ingegnere Luciano Gambino di Trapani completò i lavori cominciati nel 1693 e si trova in piazza Noceto nel quartiere di San Michele. La Torre Campanaria della Chiesa di San Michele invece è nata nel 1550, dalla confraternita di San Michele, con lo scopo difendere Sciacca sotto Carlo V dagli attacchi di pirati e turchi, in seguito divenne un campanile.

Questi gli orari di riapertura dei luoghi di interresse artistico: Mudia da martedì a sabato dalle 10 alle 12,30; Badia Grande da martedì a venerdi dalle 10 alle 12; Torre Campanaria Chiesa San Michele da martedì a venerdì dalle 10 alle 12. Tutti i tre siti aperti il sabato pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30. Per accedere è previsto un Ticket di ingresso.