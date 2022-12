La Rete civica della salute incontra Zappia: al lavoro insieme a tutela dei cittadini

La Rete Civica della Salute di Agrigento questa mattina ha incontrato il commissario straordinario dell’Asp 1, Mario Zappia.

Ad essere ricevuti dai vertici dell’azienda sanitaria sono stati il coordinatore provinciale Antonino Lo Brutto e il responsabile cittadino della Rete Civica della Salute, Ignazio Gennaro. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi che interessano la salute pubblica, con particolare attenzione rivolta verso le iniziative che sono già state promosse sul territorio e quelle in cantiere che verranno realizzate nel corso del nuovo anno. In particolare i due referenti della Rete Civica della Salute della Città dei Templi, Lo Brutto e Gennaro, hanno illustrato gli eventi formativi ed informativi che sono stati promossi e realizzati in diversi istituti scolastici della città e della provincia, al fine di coinvolgere le nuove generazioni alla compartecipazione e al radicamento della tutela della salute.

Tra gli ambiti affrontati anche le tematiche che riguardano l’ambiente nella sua totalità: la qualità dell’aria, il riciclo dei rifiuti, la tutela degli animali e l’eco sostenibilità. Il commissario Zappia ha manifestato ampia disponibilità al coinvolgimento dell’Asp nelle iniziative promosse dalla Rete Civica della Salute.