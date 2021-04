Recovery Fund, in "marcia" anche i sindaci dell'Agrigentino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I fondi del Recovery Fund destinati al meridione del Paese (pari al 68%) sono stati decurtati fino a divenire il 40%, con il beneplacito dell’ANCI. Noi Sindaci, amministratori in prima acie, vicini ai bisogni e alle esigenze dei nostri concittadini, abbiamo poco tempo per impedire che ciò accada e per questo motivo abbiamo sentito il bisogno di agire a partire dal prossimo mercoledì 21 Aprile, occupando, dalle ore 17.00, le Aule Consiliari dei nostri Comuni fino alle ore 17.00 di Giovedì 22 Aprile, orario in cui, in contemporanea e in diretta Facebook, spiegheremo le ragioni della manifestazione ai nostri concittadini.

La stampa ha un ruolo fondamentale nella vita del Paese e, perciò, vi chiedo di aiutarmi a diffondere tramite i mezzi a vostra disposizione, questa iniziativa che culminerà domenica 25 Aprile, con la presenza di noi 500 sindaci della rete di “Recovery Sud” in Piazza Plebiscito a Napoli".