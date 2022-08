L'importanza del defibrillatore per salvare vite umane, campagna di sensibilizzazione a Giallonardo

Promuovere la cultura della defibrillazione precoce e far comprendere a tutti la semplicità e l’importanza dell’uso precoce del defibrillatore per salvare vite umane.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa "rianimare, 3 mosse per salvare una vita” realizzata ieri mattina nello stabilimento balneare "Baia delle sirene" di Giallonardo, a Realmonte.

L’istruttore Riccardo Pagnottella dei volontari delle "Squadre di soccorso tecnico", delegazione di Sciacca, ha tenuto un corso di due ore con prove pratiche dimostrative per sensibilizzare i presenti e promuovere la cultura della defibrillazione precoce.

"Questa giornata informativa - spiega Riccardo Pagnottella - ha l’obiettivo di sensibilizzare l’utilizzo del numero unico di emergenza 112 e far comprendere in pochi minuti a qualunque cittadino come sia semplice l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico o automatico e quanto sia fondamentale un intervento immediato".

Il volontario ha sottolineato come l’Italia abbia atteso per 20 anni la Legge 116/2021 "che finalmente autorizza chiunque, anche se non formato, ad utilizzare un defibrillatore seguendo le semplici indicazioni dell’operatore dell’emergenza sanitaria che lo guida passo passo. Il defibrillatore, se utilizzato entro i primi 3 minuti dall’evento, triplica la possibilità di sopravvivenza".

Oltre all’utilizzo del defibrillatore si è fatta una dimostrazione delle tecniche di rianimazione cardio polmonare e di disostruzione delle vie aeree.

"E’ stato utilissimo - commenta il sindaco Sabrina Lattuca - informare e formare la comunità con semplici ma utilissime dimostrazioni che possono salvare una vita".