Realmonte, grande festa per il centesimo compleanno di Giuseppe Monachino

Realmonte in festa per il centesimo compleanno di Giuseppe Monachino. Il neo centenario, insieme alla moglie Calogera Pisano, di 7 anni più giovane, con cui vive in una residenza per anziani, ai figli Domenico e Alfonso e alla nuora Francesca Platamone, ha brindato al secolo di vita.

Monachino ha ricevuto la visita del sindaco Sabrina Lattuca e dell'assessore Domenico Coco che lo hanno omaggiato con una composizione floreale.

"Ha vissuto due guerre mondiali - ha detto il sindaco -, conoscendone gli orrori e combattendo da partigiano, rischiando la vita per la libertà e la democrazia. Dopo il pensionamento è tornato in paese dal Nord Italia, dove si era trasferito per lavoro. Oggi festeggiamo un esempio per le nuove generazioni".