Comune di Realmonte, convenzione con la Casa del libro per l'apertura di un infopoint turistico

Via libera all'apertura di un infopoint turistico a Realmonte: la giunta comunale ha approvato la stipula di una convenzione siglata nei giorni scorsi dal sindaco Sabrina Lattuca e dal presidente dell'associazione la "Casa del libro" Pascal Schembri.

Il servizio, a costo zero, sarà attivato in piazza Umberto I. L’inaugurazione della sede è in programma martedì prossimo alle 9,30. Il 31 agosto è, invece, prevista la cerimonia di consegna del premio letterario "Scala dei Turchi".

"Grazie a Pascal Schembri - ha commentato il sindaco Sabrina Lattuca - e al suo immenso amore per il suo paese stamane è stato annunciato l'avvio di un infopoint che consentirà di avere un ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Umberto I. Ci sarà - aggiunge -, oltre al servizio informazioni front office verso turisti e interazione con gli operatori turistici locali, un servizio accoglienza con indicazioni specifiche per le visite guidate nelle aree litoranee".