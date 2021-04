Apre lo "Sportello di ascolto solidale": aiuterà anche le famiglie

Il sindaco Sabrina Lattuca: "L'obiettivo è far crescere il territorio non solo in ambito culturale ma anche socio-economico”

Apre - da lunedì - uno sportello di ascolto solidale nei locali dell'associazione Misericordia di Realmonte, in via Gerani 11/13. Il servizio promosso dal tavolo della solidarietà nasce dal protocollo di intesa stipulato dal Comune e la sezione realmontina del Cif (Centro italiano femminile) che è presieduto da Carmelina Veziani.

Lo sportello, che opera in sinergia con l'amministrazione comunale, ente promotore del tavolo della solidarietà, oltre ad offrire servizi di ascolto alla cittadinanza, eroga prestazioni per risolvere i problemi, attraverso il contributo di diverse figure professionali. “Abbiamo istituito lo 'Sportello ascolto solidale' - afferma il sindaco Sabrina Lattuca - in collaborazione con il tavolo della solidarietà per venire incontro ai singoli ed alle famiglie che necessitano di aiuto e principalmente, con l'obiettivo di far crescere il territorio non solo in ambito culturale ma anche socio-economico”.