Ravanusa, via libera alla riduzione della Tari: bar e ristoranti pagheranno la metà

L'amministrazione comunale di Ravanusa ha approvato la riduzione del 50 per cento della Tari per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè e pasticcerie richiedenti l’occupazione temporanea di suolo pubblico per il periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.

"Utilizzando il nuovo disposto normativo e la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2022 - spiega il sindaco Carmelo D’Angelo - che dà la possibilità di effettuare valutazioni sulla gestione di bilancio abbiamo ritenuto di poter agevolare gli esercenti di Ravanusa già oppressi dall’aggravio fiscale".