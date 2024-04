Progetto Erasmus, gli studenti dell'istituto Manzoni di Ravanusa accolgono i ragazzi della Lettonia

Gli alunni e gli insegnanti dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Ravanusa ospiteranno per l'intera settimana docenti e studenti in arrivo dalla Lettonia nell'ambito del progetto Erasmus +.

"Con grande entusiasmo la nostra scuola - si legge in una nota dell'istituto -, in questo quadro di partenariato, ospiterà per l’intera settimana una delegazione proveniente dalla Lettonia composta da 4 docenti e 10 studenti, di età compresa tra i 6 e i 10 anni".

Questa mattina l'aula "musicabile" ha accolto gli ospiti con una festa che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria.

A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica Marilena Giglia che ha ringraziato i genitori e famiglie, che hanno accolto i ragazzi provenienti dalla Lettonia.

I giovani alunni e le famiglie saranno ospitati da alcune famiglie del paese.