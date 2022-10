Ravanusa, conclusi i lavori al cimitero: pronti 300 loculi

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 300 nuovi loculi del cimitero comunale di via Olimpica a Ravanusa. Il cantiere per la realizzazione della struttura prefabbricata è stato avviato lo scorso mese di marzo per un importo di circa 224 mila euro.

"Un impegno di spesa considerevole - commenta il sindaco Carmelo D’Angelo -, utile per superare le criticità della mancanza di spazi all’interno del camposanto".