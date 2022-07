“Il medicartista. Del corpo le cure e le parole": Nocera Bracco ha presentato il suo libro tra musica e pittura

Il lido ”La Spiaggetta” di Realmonte ha ospitato il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Memoria è patrimonio” tra letteratura, musica ed arte. Il medico, artista e musicista Salvatore Nocera Bracco ha presentato il suo volume intitolato “Il medicartista. Del corpo le cure e le parole" intrattenendo i presenti con intermezzi musicali. Ha partecipato la pittrice Anna Pennica, autrice delle 16 opere esposte, che ha descritto la passione e le emozioni che emergono dalle sue tele di arte contemporanea. La conversazione è stata condotta da Antonio Liotta e Luciano Carrubba coordinati da Salvatore Picone. L’iniziativa, promossa dal Comune della città della Scala dei Turchi e realizzata con il coordinamento di Stefano Tesè e Luciano Carrubba, figura nel cartellone “Costabianca 2022”.

“Memoria è patrimonio - ha spiegato il sindaco Sabrina Lattuca - è una rassegna letteraria che valorizza non solo il patrimonio culturale della città della Scala dei Turchi ma arricchisce di emozioni i partecipanti, avvolti dalla bellezza delle pregevoli location del nostro territorio in cui si svolgono gli eventi, offrendo intrattenimento anche a chi arriva da altre parti della provincia e ai turisti. “Bellezza, cultura, testimonianze, musica e arte - ha aggiunto Luciano Carrubba - hanno caratterizzato l’appuntamento odierno della rassegna. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’opportunità”.