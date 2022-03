Raoul Bova visita la Valle: pioggia di like per il suo post ai piedi del tempio della Concordia

Chi ha fatto una passeggiata sulla via Sacra, tra il tempio della Concordia e quello di Giunone, ha avuto la fortuna di fare un incontro del tutto inaspettato: Raoul Bova, in incognito, è stato ad Agrigento per una breve vacanza e ne ha approfittato per visitare la Valle dei Templi.

Felpa nera con cappuccio e occhiali da sole per passare quasi inosservato, ma ha comunque condiviso con i fan, sul suo profilo Instagram, l’emozione di trovarsi in un luogo così magico e carico di storia: un selfie con alle spalle il tempio della Concordia.

“La storia che diventa arte e ci immerge in tempi e mondi a noi sconosciuti…per questo estremamente affascinanti”: sono le parole dell’attore romano, che il prossimo 14 agosto compirà 51 anni, scritte sul post che lo immortala inequivocabilmente sulla via Sacra. Oltre al selfie ha anche pubblicato una foto del tempio di Giunone. Un post che, in poco più di 12 ore, ha già sfiorato i 20 mila “like”.