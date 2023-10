"Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", su Rai3 la storia-film di Nour

In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione" domani alle 21.30 su Rai 3, all'interno dello "Speciale Petrolio", con presentazione di Duilio Giammaria, va in onda il film di Maurizio Zaccaro, "Nour".

Nour è una ragazzina siriana di dieci anni, sbarcata sull'isola di Lampedusa da sola, senza famiglia, separata dalla madre Fatima di cui si sono perse le tracce. Come Nour, su quell'isola sbarcano altri migranti, quelli che riescono a toccare la terraferma. Molti invece muoiono prima di prendere il largo, uccisi dai mercanti di schiavi, o annegati, o per ipotermia durante la traversata per mare. Pietro Bartolo, medico dell'isola, autore, con la giornalista Lidia Tilotta, del libro "Lacrime di sale" - da cui il film è liberamente tratto - prende a cuore il caso di Nour e ricostruisce la storia della bambina cercando di darle la possibilità di un nuovo futuro. Nel cast Sergio Castellitto, Linda Mresy, Miloud Mourad Benamara, Raffaella Rea, Thierry Toscan, Valeria D'Obici, Elia Moutamid.