"A sua immagine - chiesa e legalità": Rai Cultura ricorda Giovanni Paolo II e Rosario Livatino

Domani, alle 10.30 su Rai1, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura 'A Sua immagine' affronta il tema della Chiesa e della legalità, in occasione del trentennale della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Qui, infatti, papa Wojtyla si espresse con forza contro la criminalità organizzata e la violenza, invitando i mafiosi alla conversione. Da lì, nella Chiesa prese ancora più forza l'impegno a sostenere chi si macchiava di omicidi, taglieggiamenti e violenze, un impegno ancor più significativo dopo la reazione di Cosa Nostra con gli attentati a Roma e con l'omicidio di don Puglisi. Non fu l'unico martire: si parla anche di don Peppe Diana, che ad Aversa operava in un ambiente difficile e segnato dal malaffare; del giudice Rosario Livatino, ucciso proprio ad Agrigento pochi mesi prima della visita del Papa, e beatificato due anni fa. A questi personaggi, alle loro opere e testimonianze, alle attività che la Chiesa svolge per formare una comunità attenta ai valori della giustizia e della legge, e opporsi al male del crimine, è dedicata la riflessione di Lorena Bianchetti e dei suoi ospiti.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Agrigento. Alle 12 sarà trasmesso il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.