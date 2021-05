Il colonnello Raffo all'ex Provincia, il benvenuto da parte di Codacons

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo gli auguri di benvenuto e la piena disponibilità collaborativa espressa, ci aspettiamo dal Dott. Vincenzo Raffo, neo commissario del Libero consorzio comunale di Agrigento un invito per un incontro formale. Questo il senso della nostra comunicazione indirizzata al Commissario della ex Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero consorzio dei comuni della Provincia Agrigentina.

Pregiatissimo Commissario, A nome della Codacons provinciale, oltre che a titolo personale per un rapporto di stima che parte da molto lontano, le voglio esprimere un sincero e bene augurante saluto per l’incarico affidatoLe, che è tanto impegnativo, per il ruolo e la materia in se, quanto complesso, per le particolari condizioni del sistema di tutela sociale quale è quello di Commissario della Provincia di Agrigento specie in un così delicato momento per tutti specie per noi che siamo da sempre ultimi in Italia. È forte in me l’auspicio di un percorso improntato sulla piena collaborazione, nella profonda convinzione che l’impegno congiunto sia fondamentale per raggiungere obiettivi comuni diretti, da un lato a valorizzare le straordinarie peculiarità delle nostre Comunità e del nostro Territorio, dall’altro a garantire agli Agrigentini una convivenza sicura, armoniosa e produttiva.

Nell’augurarLe un brillante lavoro, voglia accogliere, le nostre più sentite felicitazioni per il prestigioso incarico assegnatoLe e i miei più cordiali saluti personali“.