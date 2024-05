Torneo dell'amicizia, a Raffadali sport e prevenzione oncologica

Sport e prevenzione oncologica insieme in occasione del primo "torneo dell’amicizia" di padel e calcetto organizzato domenica scorsa allo Sport Center di Raffadali dal sindacato italiano militari carabinieri di Agrigento e dal sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria in collaborazione con il centro gestionale screening dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Nel corso della giornata, oltre all’informazione e alla promozione dei tre screening, in uno stand dedicato sono state effettuate tredici prenotazioni mammografiche, consegnati diciassette inviti per ritirare in farmacia il kit-ricerca del sangue occulto per lo screening del colon retto e ventuno inviti per fare pap test /hpv dna test.