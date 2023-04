Giornata mondiale della terra, bambini e genitori insieme per ripulire la spiaggia della Playa

Bambini e genitori, armati di guanti, sacchetti e soporattutto tanta buona volontà, si sono dati appuntamento nella spiaggia della Playa per ripulire l’arenile in occasione della Giornata mondiale della terra.

I bambini frequentano la scuola elementare “A. Parla” che fa parte dell’istituto comprensivo “F. Giorgio”. Ad accoglierli sono stati i volontari della sezione locale del Wwf: si tratta di Sandra Bennici, Alessandra Fiordaliso e Dayana Bulone e del presidente del Wwf Sicilia area mediterranea Giuseppe Mazzotta.

Riempiti una ventina di sacchi di plastica che sono stati poi conferiti in un'area concordata con il Comune dal Wwf per il ritiro.

“È stato bellissimo - dicono i promotori dell’iniziativa - come bellissimo è vedere l'entusiasmo che i bambini hanno messo nell'operazione che non ha la pretesa di pulire in modo definitivo la zona dai rifiuti, ma vuole essere semplicemente un gesto di civiltà che i piccoli indicano ai grandi, perché questo nostro pianeta possa continuare a vivere. I bambini, in questo, sono più interessati di tutti e ne hanno piena consapevolezza”.

Alla fine dell'attività è stato consegnato a tutti un attestato di nomina a ”Guardiani della bellezza” che la natura offre all'umanità e che in Sicilia si svela anche attraverso le opere artistiche stratificate nei secoli.

Il presidente Mazzotta ha espresso un plauso per le volontarie e un grazie particolare alla dirigente della scuola Rosaria Decaro e alle insegnanti Mariella Migliara, storica collaboratrice con il Wwf, Lia Pullara, Silvana Cosentino, Viviana Dainotto, Angela Iacona e Geri Vaccaro.