Un Natale al caldo, con più cure e cibo per gli “amici a quattro zampe”: organizzata raccolta di solidarietà

Il Natale è anche un'occasione per ricordarsi degli “amici a 4 zampe”. L’iniziativa di quest’anno, pensata per dare una mano all’associazione “Aronne” che da anni si occupa di dare riparo e cure necessarie ai randagi, è una raccolta di beni per favorire il lavoro dei volontari ed assicurare cibo, calore e igiene ai trovatelli.

Ai cittadini viene chiesto di donare cibo umido o secco, rotoli di carta, coperte di qualsiasi tipo (anche vecchie che non si utilizzano più), candeggina, sapone di Marsiglia, guanti in lattice e medicine come Deltacortene 25, Amoxicillina da 1 grammo, Bassado, Anauran gocce e Ceftriaxone da 2 grammo.

Tutto quanto va semplicemente portato in via Giovanni XXIII, ad Agrigento al civico 44.

L’associazione “Aronne” - dicono i promotori dell’iniziativa, Enrico Calabrese e Sofia Crapanzano - al momento si prende cura di più di 200 animali tra cani e gatti. Vorremmo tanto aiutarli per trascorrere un inverno più caldo possibile”.

Per effettuare le donazioni c’è tempo fino al 31 dicembre.