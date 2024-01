Una raccolta per sostenere il Parco Livatino, tutto pronto per la cerimonia di consegna delle somme

Giovedì 1 febbraio alle 10,30, nel nel salone della parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza di Agrigento, il presidente regionale e il presidente provinciale dell'U.N.I.M.R.I., Franco Messina e Maria Volpe, consegneranno alla delegazione provinciale del Co.N.Al.Pa l’ammontare della raccolta organizzata per sostenere la realizzazione del Parco Livatino. Lo scorso mese di giugno, infatti, si era dato il via alla sottoscrizione perché tutti insieme ci si adoperasse per raccogliere i fondi necessari per l’iniziativa. I rappresentanti dell’U.N.I.M.R.I. consegneranno quindi un assegno riportante l’ammontare della somma raccolta all’interno della propria struttura che servirà per consentire la prosecuzione dei lavori già iniziati e che continuano ad andare avanti celermente.