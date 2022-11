“Intitolare una piazza o una via a Franco Fasulo”, tutto pronto per la raccolta firme: ecco quando e dove

Sabato 12 novembre dalle 17 alle 19 a Porta di Ponte e domenica 13 dalle 10 alle 12 in piazza Cavour: ecco quando e dove si svolgerà la raccolta firme promossa dal Codacons per proporre all’amministrazione comunale agrigentina di intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico a Franco Fasulo, artista di rara sensibilità prematuramente scomparso nei giorni scorsi.

L’idea è del vice presidente regionale e del presidente provinciale del Codacons, rispettivamente Pierluigi Cappello e Giuseppe Di Rosa che hanno interpretato la comuna volontà di amici ed estimatori del maestro Fasulo.

C’è anche la possibilità di sottoscrivere la petizione pubblica online sul sito www.change.org.