Troppi mastelli sui marciapiedi, Comune e amministratori di condominio cercano soluzioni

Troppi mastelli sui marciapiedi per ore, nell'attesa che i netturbini li svuotino. Il Comune cerca di correre ai ripari. Il sindaco Franco Miccichè ha incontrato gli amministratori dei condomini della città "per concordare le azioni di intraprendere a difesa del decoro della città in attesa dell’approvazione del regolamento comunale - spiegano da Palazzo dei Giganti con una nota - sul conferimento dei rifiuti e della nuova campagna d’informazione degli utenti".

Miccichè, l'assessore alla Nettezza urbana Aurelio Trupia e il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni hanno prospettato alcune soluzioni come la fornitura di scarrabili o di aree dove poterli collocare se opportunamente schermati come hanno fatto alcuni esercizi commerciali.

"Gli amministratori dei condomini - spiegano dal Comune - hanno parzialmente condiviso le idee e si è parlato di individuare delle aree dove poter fare una specie di sperimentazione. In ogni caso l'incontro si ripeterà presto per esaminare eventuali nuove proposte e trovare un punto d’intesa".