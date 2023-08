Ferragosto, niente raccolta della plastica e isola ecologica

Martedì 15 agosto, in occasione della festività di Ferragosto, saranno sospesi i servizi di nettezza urbana. Non sarà attiva l'isola ecologica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti, che da calendario sarebbe stata prevista a Fontanelle, e non sarà raccolta la plastica dai mastelli gialli che, quindi, dovranno restare in casa.

A darne notizia è il Comune di Agrigento. "La disposizione - precisano da Palazzo dei Giganti con una nota - vale per le utenze domestiche e utenze non domestiche".