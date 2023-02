Via ai lavori per un parco giochi all'istituto "Macaluso": sarà finanziato da Iseda

Sono iniziati questa mattina, i lavori per la realizzazione del parco giochi al plesso scolastico “Generale Macaluso” di Racalmuto che sarà finanziato dalla ditta Iseda.

L'attuale pavimentazione in cemento sarà sostituita con piastrelle antitrauma in gomma che serviranno a scongiurare potenziali danni dovuti alle cadute. Verranno installati inoltre diversi giochi tra cui un’ altalena doppia, un dondolo a due posti, un gioco a molla, una giostra circolare inclusiva ed uno scivolo. Tutti i giochi sono realizzati dalla ditta Intergreen, con materiali che rispettano le normative in materia di ambiente e sicurezza: il legno è ricavato da foreste eco-sostenibili così come la gomma che viene derivata da materiali di riciclo. I colori a base d’acqua con pigmentazione naturale mantengono la tonalità originale a distanza di tempo.