Moda, il brand “Henry Cotton’s” sceglie Punta Bianca per la nuova campagna pubblicitaria

Punta Bianca scelta ancora una volta per lanciare le ultime tendenze della moda internazionale. E’ stata "scoperta" dal brand “Henry Cotton’s” per la nuova campagna pubblicitaria. Le immagini saranno girate il 15 e 16 gennaio e valorizzeranno questo scorcio di “Costa del mito” come cornice perfetta per esprimere lo stile distintivo del marchio.

La roccia bianca in passato ha già fatto da scenario ad altre campagne pubblicitarie per Armani, Pandora, Kartell, Hinnominate di Belen Rodriguez.