Pulizia delle spiagge a San Leone, domenica la raccolta organizzata da "Plastic Free"

Appuntamento in piazzale Giglia con i volontari dell'associazione per togliere i rifiuti dall'arenile. Il referente Arcuri: "Ci auguriamo una grande adesione da parte dei cittadini"

Appuntamento dedicato all’ambiente domenica 27 giugno a San Leone, dalle 10,15 in poi, in piazzale Giglia con ritrovo al bar “La vela”. Si tratta di un’iniziativa promossa da “Plastic Free”, con i referenti Maria Giovanna Piro, Fabio Pipitone ed Alessandro Arcuri, che prevede una raccolta straordinaria di plastica in spiaggia alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Lo stesso Arcuri dichiara: "Tutti gli agrigentini sono invitati. Ci auguriamo una massiccia adesione".

Approda dunque ad Agrigento uno degli appuntamenti itineranti, che si svolgono in tutt’Italia, dove gli associati e i volontari del posto si radunano con l’obiettivo di ripulire spiagge e città. Negli ultimi mesi sono stati svolti oltre 500 appuntamenti di raccolta rimuovendo dall’ambiente centinaia di migliaia di chili di plastica e rifiuti. Nei prossimi mesi, grazie alla crescita costante del numero dei referenti, aumenteranno in maniera esponenziale il numero di appuntamenti mensili.

“Plastic Free Odv Onlus” è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare

e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.

Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 700 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica. Diversi i progetti realizzati, come gli appuntamenti di raccolta, la sensibilizzazione nelle scuole, il salvataggio delle tartarughe, il “Plastic Free Walk” e il “Plastic Free Diving”.