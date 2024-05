Prima settimana di attività dei Puc: ecco le zone interessate dai lavori

Durante la prima settimana di attivazione del progetto, le strade interessate dalla pulizia effettuata dai Puc sono state viale Garibaldi e corso Umberto, via Roma, via Platania e tutto il perimetro della scuola, le strade che dalla via Paltania arrivano fino a via stazione e le strade del centro storico dietro il municipio.



Durante la settimana in corso la pulizia verrà effettuata in altre strade: dalla prossima settimana verrà stilato un calendario settimanale che sarà reso noto alla cittadinanza.