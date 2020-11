Vie di fuga di Maddalusa e centro storico: primo tavolo tecnico al Comune

Via di fuga di Maddalusa e del centro storico, riunione operativa al Comune di Agrigento. Presenti, il Genio Civile, la Protezione Civile, il libero Consorzio, la Soprintendenza e la Forestale, oltre che gli assessori al ramo e i dirigenti del Municipio.

Sul tavolo, il progetto già esistente di via di fuga (sebbene ancora preliminare) per la collina del centro storico che prevede un tracciato che si inoltra da piazza don Minzoni attraverso discesa seminario e poi percorre via Orti fino ad arrivare in via Garibaldi. Un progetto che prevedeva, si ricorderà, anche una risagomatura di alcune abitazioni private e per questo venne parzialmente scartato.

Ancora più problematica è la proposta di via di fuga di San Leone, che prevederebbe l’accesso dal ponte di Maddalusa seguendo un tracciato parzialmente esistente e che si va ad innestare sulla Ss. 115 nei pressi di Villa Forgia. "Il Comune di Agrigento - dice una nota - realizzerà questo progetto preliminare per sottoporlo al vaglio della Prefettura, della presidenza della Regione e alla direzione generale della Protezione civile regionale. Per entrambe le vie di fuga si pensa infatti di farle rientrare in un’ordinanza di Protezione civile che accorci i tempi e le fasi per la loro realizzazione. Il sindaco - conclude la nota - ha condiviso le tesi sostenute dai tecnici presenti e ha dato direttive in questo senso agli uffici si stanno adoperando in tal senso".