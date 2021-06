Protezione civile per l'emergenza Covid, si consegnano gli attestati alle associazioni

Le associazioni di protezione civile riceveranno dei riconoscimenti per le attività di emergenza Covid-19. Appuntamento domani, 23 giugno, alle 16, con la cerimonia che si svolgerà nell'aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Saranno consegnati gli attestati di riconoscimento alle associazioni di protezione civile della provincia di Agrigento per l'impegno durante l'emergenza Covid-19. Presenti il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa e il commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo per l'impegno sostenuto dai volontari delle associazioni di protezione civile sia per contenere la diffusione del Covid-19 che per arginare o mitigare le conseguenti situazioni di criticità,

Parteciperanno inoltre il direttore del settore territorio, ambiente e protezione civile Achille Contino e il responsabile del servizio di protezione civile Marzio Tuttolomondo oltre ai responsabili delle venti associazioni che si sono messe a disposizione del territorio.